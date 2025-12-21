همایش ملی تسبیح با شرکت بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: هدف از برگزاری این همایش، تلفیق هنر سفالگری با قصه‌گویی و ادبیات بوده تا فرصتی برای کودکان فراهم شود که در فضایی شاد و معنوی، با ارزش‌های دینی پیوندی عمیق برقرار کنند.

مهدی مظهری افزود: در این برنامه، فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به کارگاه‌های فرهنگی و هنری با موضوع زندگی و سیره حضرت فاطمه‌زهرا (س)، قصه‌گویی، نقالی و شعرخوانی با محوریت سیره حضرت زهرا (س)، کارگاه داستان‌نویسی تسبیح من و کارگاه سفال‌گری برای ساخت تسبیح گلی اشاره کرد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه‌هایی از تسبیح‌های گلی ساخته‌شده توسط کودکان و نوجوانان خبر داد که جلوه‌ای از خلاقیت و نگاه معنوی اعضای کانون را به نمایش گذاشت

پویش ملی تسبیح با هدف پیوند کودکان و نوجوانان با ارزش‌های دینی و سنت‌های فرهنگی ایرانی و با استقبال خوب اعضای کانون در ۱۵ مرکز ثابت و سیار استان برگزار شد

این پویش همچنین شامل دانش‌آموزان شرکت‌کننده در طرح کانون‌مدرسه بود و به تقویت هنر اصیل ایرانی، به‌ویژه هنر سفال‌گری پرداخته شد.