رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت امیدیه از اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی از بازار این شهرستان به مناسبت شب یلدا و برخورد با متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی قربانی گفت: به‌مناسبت شب یلدا و در راستای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی، طرح ویژه نظارت و بازرسی از واحد‌های صنفی امیدیه با حضور تیم‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان با همکاری تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و جهاد کشاورزی از بازار شب یلدا شامل میوه‌فروشی‌ها، آجیل‌فروشی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی بازدید کردند.

قربانی تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، قیمت کالا‌های پرمصرف، کیفیت محصولات، درج برچسب قیمت، و ارائه فاکتور خرید مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با چند واحد متخلف نیز پس از شناسایی تخلفات صنفی از جمله عدم درج قیمت و عرضه خارج از نرخ مصوب برخورد قانونی صورت گرفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت امیدیه هدف از اجرای این طرح را تأمین آرامش بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از سوءاستفاده‌های صنفی در ایام پرتقاضا مانند شب یلدا عنوان و تاکید کرد: شهروندان هرگونه تخلف، پیشنهاد و انتقاد را با تماس با شماره ۱۲۴ گزارش دهند تا موضوع در اسرع وقت پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی شود.