در این بازدید میدانی، میزان خسارات وارد شده به مزارع و باغات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشکلات کشاورزان خسارتدیده بهصورت مستقیم بررسی شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی وقوع سیلاب اخیر، فرود رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بههمراه معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مدیر حفظ نباتات، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج، مدیر روابط عمومی از مناطق آسیبدیده بخش کشاورزی شهرستان کهنوج بازدید کردند.
.همچنین پیگیریهای لازم از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی برای تسریع در روند برآورد خسارت و ارائه حمایتهای لازم به کشاورزان در دستور کار قرار گرفته است تا فعالیتهای کشاورزان سریعتر به شرایط است