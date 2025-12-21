به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به همت مرکز امور بانوان و خانواده شهرداری ساری و با مشارکت خیرین فرهنگی و خیریه ماه‌بانوی فدک مازندران، جشن یلدایی ویژه دانش‌آموزان مدرسه کار در این شهرستان برگزار شد.

در این برنامه، ۵۰ بسته یلدایی میان دانش‌آموزان مدرسه کار توزیع شد تا این دانش‌آموزان نیز در آیین سنتی شب یلدا سهیم باشند.

راحله حاجیان مشاور امور بانوان و خانواده شهرداری ساری با اعلام این خبر گفت: به منظور حمایت از دانش‌آموزان مدرسه کار و سهیم شدن آنان در آیین شب یلدا، ۵۰ بسته یلدایی بین دانش‌آموزان این مدرسه توزیع شد.

وی افزود: با همت گروه خیرین فرهنگی، خیریه ماه‌بانوی فدک استان و همکاری همکاران مرکز امور بانوان و خانواده، همانند سنوات گذشته تهیه و توزیع بسته‌های یلدایی در دستور کار قرار گرفت که امسال با همکاری مدیریت مدرسه کودکان کار، این بسته‌ها میان ۵۰ دانش‌آموز مشغول به تحصیل توزیع شد.

مشاور امور بانوان و خانواده شهرداری ساری از همکاری ربیعی، مشاور امور بانوان ناحیه یک آموزش و پرورش، و مدیریت مدرسه کار به دلیل تلاش در اجرای این اقدام خداپسندانه قدردانی کرد.