دو دستگاه موتورسیکلت قاچاق، هر یک به ارزش یک میلیارد تومان در مشهد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری دو دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در محدوده خیابان عبدالمطلب مشهد، بلافاصله تیم‌های اطلاعات عملیات پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شدند.

سرهنگ مهدی سلطانیان افزود: پلیس با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از محل دو دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۳۰۰ سی سی کشف کرد.

وی با بیان اینکه دو متخلف در این خصوص به تعزیرات معرفی شدند، افزود: براساس اظهار نظر اولیه کارشناسان، ارزش موتور سیکلت‌های کشف شده در مجموع دو میلیارد تومان برآورد شده است.