پخش زنده
امروز: -
معاون رفاه وامور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز یارانه حمایتی یسنا برای حدود ۴۰۰ هزار نفر در دهکهای ۴ و ۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایشاز واریز یارانه مرحله دوم طرح «یسنا» همزمان با شب یلدا خبرداد وگفت: در این مرحله که دور دوم این طرح هست که برای ۴۰۰ هزار مادر باردار و یا دارای نوزاد زیر دوسال یارانه ۵۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
وی افزود: خانوادهها میتوانند در این دوره با استفاده ازیارانه حمایتی خود ۱۶ قلم کالای اساسی و پوشک بچه را تهیه کنند.
اندایش با اشاره به اینکه مادران تا پایان سال فرصت دارند خرید اعتبارخود را انجام دهند افزود: خانوادهها ممکن است از طرحهای حمایتی دیگر هم همچون طرح حمایت از کودکان زیر پنح سال دارای سوئتغذیه، طرح یسنا و یا یارنه کالابرگ برخوردار باشند که میتوانند از طریق سامانه "شما" از میزان اعتبار حمایتی خود اطلاع پیدا کنند.
معاون وزیررفاه در خصوص رفع دغدغه مادران باردار و دارای کودک زیر دوسال برای ادامه این بسته حمایتیگفت:طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافقنامهای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تامین و تا پایان سال بهصورت ماهانه ادامه دارد و با تخصیص اعتباربه حساب، وزارت رفاه آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.
لازم به یاداوری است؛ طرح «یسنا» یکی از برنامههای اجرایی در چارچوب سیاستهای جوانی جمعیت است که درمرحله اول آن از ۱۵ آذرماه اعتبار خرید برای گروه هدف در دهکهای یک تا سه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان میتوانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی بههمراه پوشک بچه، خرید کنند.