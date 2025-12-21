به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ قدرت در انگلیس فقط در صندوق رأی خلاصه نمی‌شود؛ لرد‌های مادام‌العمر، سرمایه‌های کلان و امپراتوری‌های رسانه‌ای، بی‌سر و صدا سیاست را در این کشور شکل می‌دهند.

اندیشکده بنیاد برابری (Equality Trust) در اروپا اعلام کرد، انتصاب نمایندگان مجلس اعیان یا لرد‌ها در این مجلس، کمک‌های مالی بزرگ و مالکیت رسانه‌ها در این کشور، بر تصمیم‌های سیاسی اثر می‌گذارد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، مجلس اعیان این کشور یا مجلس لرد‌ها که مصوبات مجلس عوام با تایید آنان و توشیح شاه قانون می‌شود در حال حاضر ۸۲۵ عضو دارد که بخش عمده این افراد را پادشاه منصوب می‌کند و نماینده مادام العمر محسوب می‌شوند هر چند در انتخاب اولیه برخی از آنان دولت یا نهاد‌های معین نقش دارند.

"درن هیوز" (Darren Hughes)، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: شماری از اعضای مجلس اعیان انگلیس، سمت نمایندگی را به ارث برده‌اند و فقط، چون در یک خانواده به دنیا آمده‌اند، نماینده مجلس‌اند، این لرد‌ها خودشان هیچ کاری صورت نداده‌اند بلکه به اقدامات پدرانشان وابسته‌اند، دوره این قبیل انتصاب‌ها در اغلب کشور‌ها گذشته است.

گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد شماری از این افراد با سوء استفاده از موقعیت شغلی در پی کارچاق کنی یا تصمیم سازی به نفع افراد یا جریانی خاص و نفوذ در ارکان تصمیم گیری‌اند تا قوانینی وضع شود که اهداف مورد نظر آنان را تامین کند و نیز در پی کسب ثروت‌های باد آورده‌اند.

لرد دیوید اوانز (David Evans) نماینده مجلس اعیان انگلیس از حیات خلوت این نمایندگان می‌گوید: من می‌توانم شما را به مقامات عالی، از جمله فردی که مشغول نگارش گزارشی برای دولت در زمینه مسکن است، معرفی کنم، من می‌توانم در ملاقات با وی شما را توصیه کنم، ما در مجلس عوام همچنین وزیر مسکن و دیگر افراد مسئول را دعوت می‌کنیم و جلسه داریم.

به گزارش شبکه ۴ تلویزیون انگلیس، جان پالمر به مدت ۴۸ سال نماینده مجلس اعیان این کشور بوده است، ۹ نخست وزیر را در دوران عضویت در مجلس لرد‌ها دیده و شاهد برگزاری ۱۲ انتخابات عمومی در انگلیس بوده است بدون این که حتی یک نفر از مردم این کشور به او رأی داده باشند چون پدرش یکی از زمین داران بزرگ منطقه و لرد بوده، موروثی نمایندگی مجلس اعیان به او رسیده و او هم عضو این مجلس لرد شده است، به این ترتیب او بدون داشتن نمایندگی از جانب مردم، به قانونگذاری در مجلس اعیان مشغول بوده است.

لرد جان پالمر گفت: من از نظام نمایندگی موروثی در مجلس انگلیس دفاع نمی‌کنم، چون منطقا چنین نظامی قابل دفاع نیست، اما بابت نمایندگی خودم، پوزش هم نمی‌خواهم.

نقش لرد‌های موروثی یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های سیاست و حکومت در انگلیس است افرادی که نه با رأی مردم، بلکه صرفاً با تولد در یک خانواده خاص، وارد مجلس قانونگذاری می‌شوند، نتایج نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد حتی شمار زیادی از مردم انگلیس نمی‌دانند نمایندگان مجلس اعیان یا لرد‌ها چگونه انتخاب می‌شوند.

بارونس "فرانسس کلر دو سوزا" رئیس مجلس اعیان انگلیس گفت:مردم خیلی به وضعیت مجلس اعیان و چگونگی انتصاب نمایندگان مجلس توجه نمی‌کنند یا وقت ندارند در این موارد فکر کنند، به همین علت، تصور می‌کنند که این نمایندگان به صورت دموکراتیک و با آرای مردم به قانونگذاری مشغولند.

سالهاست نظام سلطنتی و نظام قانونگذاری در انگلیس با انتقاد مردم و کارشناسان رو‌به‌رو بوده است، انتقاد‌ها تنها محدود به اصل انتصاب نیست، عملکرد برخی لرد‌ها نیز در سال‌های اخیر، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و تعارض منافع ایجاد کرده است.

"درن هیوز"، تحلیلگر سیاسی می‌افزاید: "دموکراسی در انگلیس، روی کاغذ وجود دارد، اما برای این که واقعا دموکراتیک شود، باید اصلاحاتی در نظام قانونگذاری این کشور صورت گیرد و بسیاری از مردم، خواهان این اصلاحاتند."

اندیشکده "بنیاد برابری" پس از بررسی وضعیت سیاستگذاری‌ها در انگلیس اعلام کرد، فساد ساختاری و افزایش "مجرای قدرت غیرانتخابی" در حال تغییر شکل سیاست در این کشور است، در این گزارش آمده است، نفوذ "غیر منتخبان" در طول دو دهه گذشته افزایش یافته که ناشی از نفوذ سیاسی فزاینده افراد بسیار ثروتمند و نهاد‌هایی است که به آنان قدرت بیشتری می‌دهد ".

اندیشکده "بنیاد برابری" اعلام کرد: "شاخص تمرکز قدرت جدید در انگلیس نشان می‌دهد که تمرکز ثروت، با قدرت و مالکیت رسانه‌ها همسوست، این همبستگی، قوی و از نظر آماری معنی دار است مثلا تنها سه شرکت در انگلیس، ۹۰ درصد از شمارگان روزنامه ملی این کشور را کنترل می‌کنند. "

قدرت غیرانتخابی در انگلیس، به شدت افزایش یافته است و همزمان مقدار فزاینده‌ای پول صرف دسترسی و نفوذ سیاسی می‌شود، در نتیجه، ساز و کار انتصاب لرد‌ها در مجلس اعیان انگلیس، مقیاس کمک‌های مالی سیاسی و تمرکز مالکیت رسانه‌ها هر کدام به عنوان "مجاری قدرت غیرانتخابی" عمل می‌کنند. "

ترکیب سیاست، پول کثیف، رسانه و قدرت در انگلیس روز به روز پیچیده‌تر می‌شود، منتقدان می‌گویند نظام این کشور با حمایت این پول ها، تبلیغات رسانه‌ها و قدرت سیاسی اجازه اصلاحات در مجلس اعیان را نمی‌دهد.