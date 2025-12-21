سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: رویداد علم پیغمبر که هر ساله در روز پنجم محرم برگزار می‌شود، به شماره ثبت ۲۰۴۲۸۱۱۷۰ در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در فهرست رسمی رویداد‌های گردشگری استانی هرمزگان به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزانه زاهدی امروز با بیان اینکه این آیین سنتی و مذهبی از جمله نماد‌های فرهنگی و معنوی هرمزگان است، گفت: علم پیغمبر آیینی تاریخی است که نزد مردم میناب و استان هرمزگان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همه ساله در پنجم محرم، شمار زیادی از مردم استان و دیگر نقاط کشور برای شرکت در این مراسم وارد شهر میناب می‌شوند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با تاکید بر اهمیت ثبت این رویداد در فهرست رسمی گردشگری استان افزود : این اقدام باعث توسعه گردشگری مذهبی در استان هرمزگان می‌شود و فرصتی مناسب برای آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با آیین‌ها و سنت‌های محلی فراهم می‌آورد.

وی گفت : با ثبت رسمی این رویداد، زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برگزاری مراسم، اطلاع‌رسانی گسترده و افزایش امکانات رفاهی فراهم خواهد شد تا گردشگران تجربه‌ای ارزشمند از فرهنگ و آیین‌های بومی استان داشته باشند.

زاهدی تأکید کرد: هدف ما از ثبت رسمی این آیین، حفظ میراث معنوی و فرهنگی، معرفی آیین‌های مذهبی و توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی استان است تا «علم پیغمبر» با حفظ اصالت خود به یکی از جاذبه‌های شاخص هرمزگان تبدیل شود.