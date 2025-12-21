پخش زنده
امروز: -
مربی البرزی گفت: هاپکیدو رشته کاملاً ترکیبی محسوب میشود و از این رشته به عنوان «عصاره هنرهای رزمی» یاد می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، روان طاهر، مربی البرزی رشته هاپکیدو با حضور در صدا و سیمای البرز با اشاره به ماهیت آموزشی و چندبعدی این رشته رزمی گفت: هاپکیدو یکی از هنرهای رزمی اصیل کرهای است که ریشه در جنوب کره دارد و در گذشته به خانوادههای سلطنتی آموزش داده میشد.
وی در برنامه ورزش البرز با بیان اینکه هاپکیدو یک رشته کاملاً ترکیبی محسوب میشود، اظهار کرد: در هاپکیدو مجموعهای از تکنیکهای دست و پا از رشتههایی مانند بوکس، تکواندو، کاراته و کیکبوکسینگ بههمراه فنون پرتابی جودو، افتها، آکروباتها، تکنیکهای خاک کشتی و ترکیبی از جوجیتسو آموزش داده میشود؛ به همین دلیل از این رشته به عنوان «عصاره هنرهای رزمی» یاد میکنیم.
این مربی هاپکیدو با تشریح روند آموزشی این رشته به مجری ورزش البرز افزود: هنرجویان از کمربند سفید کار خود را آغاز میکنند و بهترتیب وارد مراحل زرد، سبز، آبی، قرمز و مشکی میشوند و پس از آن وارد مراحل دان می شوند و آموزشها بهصورت مرحلهبهمرحله و متناسب با سن و توان هنرجویان طراحی شده است.
طاهر با تأکید بر نقش ابزارهای آموزشی در تقویت تمرکز ذهنی به مجری سیمای البرز گفت: تمرین با نانچیکو از مراحل ابتدایی آموزش در هاپکیدو است که نقش مؤثری در افزایش تمرکز، هماهنگی ذهن و بدن و تقویت قدرت تصمیمگیری، بهویژه در کودکان و نوجوانان دارد. پس از آن، هنرجویان با ابزارهایی مانند جفت نانچیکو، چوب و شمشیر آشنا میشوند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای استان البرز در حوزه ورزشهای رزمی در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: استان البرز و بهویژه شهر کرج را میتوان مهد هنرهای رزمی دانست؛ چراکه استعدادهای فراوانی از نقاط مختلف کشور در این منطقه حضور دارند و با استعدادیابی هدفمند میتوان قهرمانان بزرگی را شناسایی و پرورش داد.
این مربی هاپکیدو در پایان حضور در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: توجه جدی به آموزش اصولی، استعدادیابی و توسعه رقابتهای تخصصی، مسیر پیشرفت هنرهای رزمی و معرفی چهرههای مستعد در رشتههایی مانند هاپکیدو را هموارتر خواهد کرد.