بخش عمده‌ای از صادرات کشور از خراسان رضوی انجام می‌شودکه تسهیل حمل‌ونقل، شاهراه حیاتی برای توسعه استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، استاندار خراسان رضوی امروز در نشستی با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی با محوریت رفع مشکلات حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، افزود: حمل و نقل و ترانزیت، پایه اصلی اقتصاد خراسان رضوی است.

غلامحسین مظفری اظهار کرد: توقف کامیون‌ها در منطقه دوغارون تایباد باید ساماندهی شود و با فراهم‌سازی شرایط لازم، ورود کامیون‌ها و خودرو‌ها به منطقه آزاد دوغارون تسهیل گردد.

وی ادامه داد: ماشین‌آلات معدنی، سنگین و سواری نیز باید با برنامه‌ریزی مناسب امکان تردد داشته باشند تا روند فعالیت‌های اقتصادی در مرز روان‌تر شود.

مظفری با اشاره به نقش محوری مرز‌های استان در رشد اقتصادی تصریح کرد: ورود و خروج کالا از سمت مرز‌های خراسان رضوی اهمیت زیادی دارد و دستگاه‌های اجرایی باید توان خود را در این حوزه متمرکز کنند، زیرا این مرز‌ها شاهراه حیاتی استان و کشور محسوب می‌شوند.

استاندار خراسان رضوی همچنین بااشاره به پیشرفت چشمگیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود راه‌های منتهی به مرز گفت: در مسیر توسعه، زیرساخت‌های جاده‌ای و مجتمع‌های بین‌راهی باید در اولویت قرار گیرند. در استانی با حجم بالای تردد، ایجاد مجتمع‌های بین‌راهی کلاس «A» ضروری است تا علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، به توسعه تجاری مناطق مسیر مشهد کمک کند.

مظفری بر لزوم تشکیل اتاق‌های فکر تخصصی در حوزه حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: این اتاق‌ها باید پیشنهاد‌های اجرایی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ارائه دهند تا استان بتواند در این زمینه پیشگام باشد.

وی گفت: هماهنگی مناسب میان دولت و بخش خصوصی در قالب کارگروه‌های مشترک، لازمه حل چالش‌های این حوزه است، همچنین در صورتی که تسهیل تردد مرزی برای طرف افغانستانی نفع اقتصادی برای استان ما داشته باشد، نیاز است که افغانستان را بهبود شرایط مرزی یاری داد.