ستاره کشتی فرنگی کردستان، آرمان طهماسبی، با تصمیم کادر فنی تیم ملی به دور جدید اردوی آماده‌سازی بزرگسالان کشور دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران از آغاز دور جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی بزرگسالان با حضور چهره‌های شاخص این رشته خبر داد.

این مرحله از اردوی تیم ملی پس از پایان رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در اهواز، طی روز‌های یکم تا نهم دی‌ماه به میزبانی خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم «آرمان طهماسبی» ستاره کشتی فرنگی استان کردستان و دارنده مدال برنز رقابت‌های قهرمانی کشور نیز به این اردوی ملی دعوت شده است.