واحد یک بخار نیروگاه حرارتی بیستون پس از انجام تعمیرات نیمه‌اساسی و سنگین، با موفقیت به شبکه سراسری برق متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون گفت: واحد یک بخار نیروگاه حرارتی بیستون پس از انجام و اتمام تعمیرات نیمه‌اساسی و سنگین، با موفقیت به شبکه سراسری برق متصل شد و با حداکثر توان نامی در مدار تولید قرار گرفت.

براندیشه افزود: این تعمیرات با مشارکت ۱۷ گروه کاری و در چهار بخش اصلی الکتریک، مکانیک، ابزار دقیق و شیمی و با هدف افزایش آمادگی تولید برای پیک مصرف زمستان و تابستان آینده، بهبود راندمان واحد و ارتقای عملکرد تجهیزات انجام شد.

نیروگاه بیستون دارای دو واحد بخاری ۳۲۰ مگاواتی است و نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق در غرب کشور دارد.