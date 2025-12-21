به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با حضور ورزشکاران مطرح در رشته‌های مختلف و به همت خیریه شهید ابراهیم هادی، ۳۱۳ بسته معیشتی شب یلدایی برای خانواده‌های نیازمند فراهم و توزیع شد.

در این امر خداپسندانه ورزشکاران و پیشکسوتانی نظیر ساره جوانمردی قهرمان تیراندازی پارالمپیک، محمد طاهری ملی پوش سابق فوتسال، راحله نادری عضو تیم ملی کبدی بانوان، سید مهدی سید صالحی پیشکسوت فوتبال، محمد انصاری ملی پوش سابق فوتبال، محسن ربیع‌خواه پیشکسوت پرسپولیس، اسما فخری و آزاده صیدی اعضای تیم ملی کبدی، امیرحسین نشاطجو بازیکن لیگ برتر فوتبال، محمد برجلو و تعدادی دیگر از پیشکسوتان و ورزشکاران حضور داشتند.