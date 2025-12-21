مدیر کل هواشناسی خوزستان تا اوسط هفته جاری پدیده مه، افزایش غلظت آلاینده‌ها و ماندگاری توده هوای سرد پیش بینی کرد.

پیش بینی مه، افزایش غلظت آلاینده‌ها و ماندگاری توده هوای سرد در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز سه‌شنبه جوی پایدار را نشان می‌دهد که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی و افزایش آلاینده در شهر‌های صنعتی استان است.

وی افزود: همچنین تا فردا ماندگاری توده هوای سرد و وقوع دما‌های صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

سبزه زاری اظهار داشت: موج ضعیفی از اواخر روز سه شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۱.۵ و دزپارت با دمای ۱.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۵ و کمینه دمای ۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.