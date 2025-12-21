به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون عملیات فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در هشت ماهه امسال بیش از دو میلیون تماس با پلیس در استان برقرار شده که ۲۳ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

سرهنگ کیومرث پاکدل افزود: همچنین اخباری که شهروندان ارائه کرده و منجر به عملیات انتظامی شده، در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

سرهنگ پاکدل، با بیان اینکه یکی دیگر از خدمات سامانه ۱۱۰، ارائه مشاوره و راهنمایی به شهروندان است، تصریح کرد: در این زمینه نیز عملکرد پلیس در مقایسه با پارسال یک درصد افزایش یافته است.

وی گفت: با توجه به آمارها، اعتماد مردم به پلیس و سامانه ۱۱۰ مانند سال‌های گذشته همچنان رو به افزایش است و هر روز شهروندان بیشتری برای مطرح کردن مشکلات حتی غیرانتظامی خود با این سامانه تماس می‌گیرند.

سرهنگ پاکدل افزود: متوسط زمان حضورنیرو‌های انتظامی درمحل حادثه مطابق استاندارد‌ها حدود ۱۵ دقیقه است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان، همچنین از راه‌اندازی سامانه پیامکی ۱۱۰۴۴ ویژه افراد ناشنوا در استان خبر داد و گفت: در سالجاری ۸۱ پیامک دریافت شده که ۴۶ مورد آن منجر به عملیات انتظامی شده است.