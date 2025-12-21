توصیه متخصص تغذیه در آستانه شب یلدا: تنقلات صنعتیِ پرقند و پرنمک را کنار بگذارید .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ عضو هیات علمی گروه تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن گرامیداشت شب یلدا به عنوان یک رویداد فرهنگی غنی ایرانی، انتخاب هوشمندانه مواد غذایی برای دورهمی‌های شب یلدا را موجب حفظ خاطره شیرین این شب برای خود و خانواده دانست.

دکتر «نجمه حجازی» عضو هیات علمی گروه تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه شب یلدا به عنوان آئینی دیرینه از تاریخ کهن ایرانی به ما رسیده است، گفت: فرهنگ غذایی تاریخی شب یلدا از دیرباز همراه با مواد غذایی سالم و انرژی بخش برای ورود به فصل سرما بوده است که در سال‌های اخیر شاهد تغییراتی در این زمینه بوده‌ایم.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز میوه‌هایی مانند انار، خرمالو، هندوانه و نارنگی را به عنوان منابعی غنی از آنتی اکسیدان و انتخاب‌هایی مناسب برای دورهمی‌های شب یلدا عنوان کرد که با رعایت اصل تعادل در مصرف، موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود.

او ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که آجیل‌های سنتی ایرانی مانند گندم برشته، برنجک و مغز‌های روغنی، جای خود را به تنقلات صنعتی حاوی قند و نمک بالا داده؛ این در حالی است که تعدد استفاده از این محصولات در شب یلدا، می‌تواند سلامت افراد به ویژه برخی گروه‌های بیماران را تهدید کند.

دکتر حجازی با توصیه به انتخاب مغز‌ها و آجیل‌های خام به جای شور برای بیماران قلبی_عروقی و مبتلایان به فشارخون بالا افزود: همچنین به بیماران کلیوی نیز توصیه می‌شود به دلیل وجود فسفر و نمک در آجیل ها، تنها به میزان مجاز و بر اساس مقدار توصیه شده در رژیم غذایی فردی در دورهمی‌های شب یلدا از این مواد غذایی استفاده کنند.

پرهیز از مصرف مقادر زیاد محصولات حاوی قند و یا دارای شاخص گلایسمی بالا مانند هندوانه به افراد مبتلا به دیابت و پیش دیابت، دیگر توصیه این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شرایط جوی کنونی اغلب استان‌های کشور در روز‌های اخیر اشاره کرد که با کاهش محسوس دما مواجه هستیم و گفت: استفاده از دمنوش‌های گرم بدون قند، از جمله انتخاب‌های مناسب برای دورهمی‌های شب یلدا است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز آش‌های سنتی ایرانی و سوپ‌های حاوی سبزیجات را دیگر انتخاب‌های سالم برای وعده شام در شب یلدا عنوان کرد که می‌تواند با حفظ سلامت ما، خاطره‌ای شیرین از این شب را به یادگار بگذارد.