نهمین نمایشگاه گروهی هنر‌های تجسمی سلماس با مشارکت ۳۴ هنرمند و ارائه ۲۰۰ اثر گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نهمین نمایشگاه گروهی هنر‌های تجسمی سلماس با مشارکت ۳۴ هنرمند و ارائه ۲۰۰ اثر در رشته‌های طراحی و نقاشی در گالری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۲۰۰ اثر هنری از ۳۴ نفر از هنرمندان سلماسی به نمایش گذاشته شده است که بیانگر خلاقیت، توانمندی و نگاه هنری هنرمندان این منطقه در حوزه هنر‌های تجسمی است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این نمایشگاه تا ۶ دی‌ماه در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید علاقه‌مندان دایر بوده و عموم شهروندان می‌توانند از این رویداد فرهنگی و هنری بازدید کنند.

این رویداد با هدف حمایت از هنرمندان بومی، ترویج هنر‌های تجسمی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان سلماس برگزار شده است.