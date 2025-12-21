پخش زنده
نهمین نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی سلماس با مشارکت ۳۴ هنرمند و ارائه ۲۰۰ اثر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نهمین نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی سلماس با مشارکت ۳۴ هنرمند و ارائه ۲۰۰ اثر در رشتههای طراحی و نقاشی در گالری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان گشایش یافت.
در این نمایشگاه ۲۰۰ اثر هنری از ۳۴ نفر از هنرمندان سلماسی به نمایش گذاشته شده است که بیانگر خلاقیت، توانمندی و نگاه هنری هنرمندان این منطقه در حوزه هنرهای تجسمی است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این نمایشگاه تا ۶ دیماه در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید علاقهمندان دایر بوده و عموم شهروندان میتوانند از این رویداد فرهنگی و هنری بازدید کنند.
این رویداد با هدف حمایت از هنرمندان بومی، ترویج هنرهای تجسمی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستان سلماس برگزار شده است.