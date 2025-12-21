تیم جودوی بانوان کردستان در رقابت‌های لیگ آینده‌سازان کشور به مقام سوم دست یافت و اعضای این تیم با استقبال گرم مسئولان ورزشی استان و خانواده‌های جودوکاران وارد سنندج شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، تیم جودوی بانوان استان کردستان که در رقابت‌های لیگ آینده‌سازان موفق به کسب عنوان سوم کشور شد، با استقبال مسئولین ورزشی، خانواده ورزشکاران و جمعی از علاقه‌مندان به این رشته وارد شهر سنندج شد.

در این مسابقات که به میزبانی استان البرز و در شهر کرج برگزار شد، تیم‌های خراسان رضوی و لرستان به ترتیب عنوان‌های نخست و دوم را از آن خود کردند و کردستان نیز با ارائه عملکرد درخشان روی سکوی سوم ایستاد.

موفقیت جودوکاران بانوی کردستانی در این دوره از رقابت‌ها، امید‌ها را برای آینده این رشته در استان افزایش داده است.