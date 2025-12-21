استاندار قزوین گفت: قزوین به عنوان یک شهر دانشگاهی، فرصت مناسبی برای ایجاد پردیس جامع دانشگاه فرهنگیان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در نشست کمیته هیات امنای دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان یکی از حوزه‌های مهم و تأثیرگذار در تربیت نیروی انسانی است. اگر بخواهیم نیروی توانمند و کارآمد پرورش دهیم، این مسیر از مدرسه آغاز و در دانشگاه تکمیل می‌شود.

وی گفت: قزوین به عنوان یک شهر دانشگاهی، فرصت مناسبی برای ایجاد پردیس جامع دانشگاه فرهنگیان دارد. برای حمایت از این دانشگاه آماده واگذاری زمین هستیم و باید از ظرفیت‌های درون استان برای رفع مشکلات دانشگاه فرهنگیان استفاده شود.

اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان هم بیان کرد: در استان قزوین سه هزار دانشجو معلم مشغول به تحصیل هستند و یک دانشجوی مأموریت‌گرا نیز داریم. نیاز اصلی دانشگاه، اختصاص ۱۵ هکتار زمین برای ساخت پردیس جامع فرهنگیان است.

وی افزود: بهترین رتبه‌های کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شوند، اما تعداد اعضای هیات علمی بسیار کم است و باید افزایش یابد تا استاندارد‌های دانشگاه ارتقا پیدا کند. نسبت به گذشته در سال جاری وضعیت مناسبی داریم. همچنین بیشترین ازدواج دانشجویی در این دانشگاه ثبت شده، اما خوابگاه متأهلی وجود ندارد.