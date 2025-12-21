به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری قزلجه گفت: ارز ترجیحی نهادههای دامی حداقل تا پایان سال حذف نمیشود.
وی افزود: در سال آینده نیز دولت در موردحذف ارز ترجیحی نهادههای دامی یا تداوم آن تصمیم گیری میکند.
وزیر جهاد کشاورزی میگوید: ارز ترجیحی نهادههای دامی تا پایان سال برقرار است و در سال آینده نیز دولت در این مورد تصمیم گیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری قزلجه گفت: ارز ترجیحی نهادههای دامی حداقل تا پایان سال حذف نمیشود.
وی افزود: در سال آینده نیز دولت در موردحذف ارز ترجیحی نهادههای دامی یا تداوم آن تصمیم گیری میکند.