به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی به مناسبت روز حمل‌ونقل و رانندگان با کارکنان ترابری پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز دیدار و گفت‌و‌گو کرد؛ فرمانده پایگاه در این دیدار با اشاره به اهمیت و جایگاه ترابری در ساختار نیرو‌های مسلح گفت: ترابری، ستون پنهان، اما حیاتی هر عملیات موفق است و کارکنان این حوزه در سخت‌ترین شرایط، با روحیه‌ای جهادی و تعهدی مثال‌زدنی، مأموریت‌های خطیر خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده‌اند.

فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری با یادآوری نقش برجسته واحد‌های ترابری در جنگ ۱۲ روزه افزود: در آن مقطع حساس، تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه کارکنان ترابری، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین، جابه‌جایی و استمرار پشتیبانی عملیاتی داشت و پس از آن نیز در فرآیند بازسازی و بازگشت سریع پایگاه به شرایط عملیاتی مطلوب، این عزیزان خوش درخشیدند.

در پایان این دیدار، از کارکنان ترابری پایگاه هوایی شهید فکوری، تجلیل شد.