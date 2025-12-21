نشست مشترک معاونان اول قوای مجریه و قضائیه، برگزار و گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دولت برای مدیریت و مهار بازار ارز و همچنین رفع تعهدات ارزی، ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست مشترک معاونان اول قوای مجریه و قضائیه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌ جمهور و مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، با قدردانی از حمایت‌های قوه قضائیه در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت به‌ویژه حل مشکلات معیشتی مردم با توجه به وضع حاضر در کشور، گفت: نشست‌های مشترک دولت با سایر قوا در جهت همفکری، همدلی و افزایش انسجام داخلی برای حل مشکلات کشور است.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به فشار و جنگ اقتصادی دشمنان با کشور و مردم، پس از شکست در جبهه نظامی و جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: دولت با همفکری و همکاری سایر قوا به‌دنبال حل مسائل معیشتی، مدیریت اقتصادی کشور و پیروزی در جبهه و جنگ اقتصادی با دشمنان است.

حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با توجه به اهتمام دستگاه قضایی در کمک به دولت برای حل مشکلات و اجرای برنامه‌های اقتصادی، بر ضرورت برگزاری نشست‌های همفکری و هم‌اندیشی با دولت، تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه بر اساس تأکید رئیس این قوه، در کنار دولت است.

همچنین در این نشست، محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از عوامل تغییر نرخ ارز و اقدامات دولت برای مدیریت و مهار این بازار و همچنین رفع تعهدات ارزی، ارائه داد.

گفتنی است، اعضای حاضر در این نشست به ارائه پیشنهادها، نظرات و راهکار‌ها برای افزایش تعامل قوای مجریه و قضائیه درباره حل مشکلات معیشتی، مهار و مدیریت بازار ارز و برخورد با اخلالگران این بازار، ارائه کردند.