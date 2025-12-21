مدیرکل صمت استان البرز تأکید بر اینکه کمبود کالای اساسی در سطح استان وجود ندارد، اعلام کرد: تمام اقلام پرمصرف و مورد نیاز مردم، به‌ویژه در ایام مناسبتی، در بازار استان به میزان کافی تأمین شده و هیچ‌گونه نگرانی از بابت عرضه وجود ندارد.

به گفته وی، حتی در کالا‌هایی که در سطح کشور دچار نوسان بوده‌اند، استان البرز با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، اجازه ایجاد خلأ یا التهاب مصنوعی در بازار را نداده است.

وی افزود: یکی از محور‌های مهم این جلسه، گزارش عملکرد طرح نظارتی ویژه بازار بود؛ طرحی که از حدود یک هفته گذشته با مشارکت تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیه‌های صنفی به‌صورت میدانی در حال اجراست.

دبیر کارگروه تنظیم بازار استان تأکید کرد:در این گشت‌ها، هم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و هم واحد‌های صنفی سطح شهر به‌صورت دقیق رصد می‌شوند و در مواردی که تخلف محرز بوده، برخورد قانونی بدون تعارف انجام شده است.

انصاری گفت: یکی از راهبرد‌های اصلی استان، استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی داخل البرز برای تنظیم بازار است.بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است تعدادی از کالا‌های مهم و پرمصرف، مستقیماً از واحد‌های تولیدی استان و با قیمت‌های کنترل‌شده در مراکز مشخص عرضه شود؛ اقدامی که هم به نفع مردم است و هم تولیدکنندگان را در چرخه پایدار تولید نگه می‌دارد.

وی افزود: در ادامه این مسیر، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا تا پایان سال و در آستانه ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است، این نمایشگاه‌ها با حضور تولیدکنندگان استان و با هدف کاهش قیمت‌ها، حذف واسطه‌های غیرضروری و دسترسی آسان مردم به کالا‌های اساسی برگزار خواهد شد و جزئیات اجرایی آن به‌زودی اعلام می‌شود.