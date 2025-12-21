پخش زنده
مرحله شهرستانی چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی"فردا" با حضور هزار و ۵۰۰ دانش آموز لاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مرحله شهرستانی چهل و چهارمین جشنواره فرهنگیـهنری «فردا» در بخش هنرهای دستی و تجسمی با حضور بیش از هزار و ۵۰۰ دانشآموز از مقاطع ابتدایی و متوسطه، در پژوهش سرای دانشآموزی دکتر عبدالله پور لارستان برگزار شد.
در این جشنواره، دانشآموزان مقطع متوسطه در بیش از ۴۰ رشته هنری و دانشآموزان ابتدایی در ۱۱ رشته هنری تواناییهای خود را در زمینههای نقاشی، طراحی، حجمسازی، صنایعدستی، عکاسی به نمایش گذاشتند.
رقابتهای مقطع ابتدایی در سطح شهرستان برگزار و برگزیدگان متوسطه اول به مرحله استانی و متوسطه دوم، به مراحل استانی و کشوری معرفی میشوند.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.