به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مرحله شهرستانی چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی‌ـ‌هنری «فردا» در بخش هنر‌های دستی و تجسمی با حضور بیش از هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز از مقاطع ابتدایی و متوسطه، در پژوهش سرای دانش‌آموزی دکتر عبدالله پور لارستان برگزار شد.

در این جشنواره، دانش‌آموزان مقطع متوسطه در بیش از ۴۰ رشته هنری و دانش‌آموزان ابتدایی در ۱۱ رشته هنری توانایی‌های خود را در زمینه‌های نقاشی، طراحی، حجم‌سازی، صنایع‌دستی، عکاسی به نمایش گذاشتند.

رقابت‌های مقطع ابتدایی در سطح شهرستان برگزار و برگزیدگان متوسطه اول به مرحله استانی و متوسطه دوم، به مراحل استانی و کشوری معرفی می‌شوند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.