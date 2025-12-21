پخش زنده
تعداد کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی خروجی از مرز آستارا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین ۴۰ درصد در مقایسه با هفته گذشته افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام گمرک آستارا، تعداد کامیونهای خروجی از مرز آستارا در روز گذشته به ۳۴۴ دستگاه افزایش یافت که رکورد جدیدی به شمار میرود.
همزمان با افزایش تقاضا برای خروج کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از مرز آستارا طی روزهای گذشته و ایجاد بار ترافیکی در این نقطه مرزی، با اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور و سازمانهای دخیل در امر تجارت خارجی، تعداد کامیونهای خروجی از این مرز افزایش قابل توجهی داشته است.
به طور معمول در این فصل، تقاضای تجار و بازرگانان جهت صادرات و ترانزیت کالا از طریق مرز آستارا بیشتر می شود.
طی چند روز اخیر، خبرهایی مبنی بر کند شدن روند تردد کامیون ها در مرز آستارا منتشر شده بود.