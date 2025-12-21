به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا ساعدی، رئیس کمیته امداد کیاشهر با بیان اینکه همزمان با شب یلدا ۳۰۰ بسته معیشتی بین اقشار نیازمند این بخش توزیع می‌شود گفت: از مجموع این بسته‌ها، ۱۵۰ بسته به همت کمیته امداد و ۱۵۰ بسته به همت مراکز نیکوکاری شهر و روستا تهیه و توزیع شده است.

وی ارزش تقریبی هر بسته معیشتی را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: این بسته‌ها به مناسبت شب یلدا و با اولویت افراد نیازمند، به‌ویژه بیماران خاص، به خانواده‌های تحت حمایت در شهر و روستا‌های منطقه بندر کیاشهر تحویل داده شد.