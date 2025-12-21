به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاوس کریمی با تاکید بر نقش آموزش در ارتقای سلامت روان جامعه اظهار کرد: روانشناس علاوه بر دانش تخصصی باید از مهارت‌های ارتباطی، قدرت بیان و توانایی انتقال صحیح مفاهیم برخوردار باشد تا بتواند مسائل ذهنی و مشکلات مخاطبان را به درستی درک و در مسیر حل آنها موثر عمل کند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت روان، افزود: امسال در منطقه غرب اهواز آموزش‌های مرتبط با فرزندپروری برای ۱۱ هزار و ۲۲۵ نفر و آموزش مهارت‌های زندگی برای ۱۲ هزار و ۱۱ نفر ارائه شده است که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای آگاهی، اصلاح نگرش‌ها و پیشگیری از آسیب‌های روانی داشته‌اند.

کریمی به کاهش ۳.۶ درصدی موارد اقدام به خودکشی در حوزه تحت پوشش این مرکز اشاره کرد و گفت: علاوه بر این کاهش آمار، با پیگیری موفق کارشناسان سلامت روان از ۷۰ درصد موارد اقدام به خودکشی پیشگیری شده است که نشان‌دهنده اثربخشی مداخلات آموزشی، مراقبتی و پیگیری‌های تخصصی است.