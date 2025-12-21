به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کامران فرمان پور گفت: در پی انجام گشت و کنترل شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان،چندین گروه متخلف زیست محیطی شناسایی، دستگیر و از آنها شش قبضه اسلحه کشف و ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: در منطقه ی شکار و صید ممنوع هشتاد پهلو خرم آباد،دو گروه متخلف زیست محیطی به همراه دو قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی و لاشه تعدادی کبوتر وحشی و در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد یک متخلف زیست محیطی به همراه لاشه یک رأس گراز وحشی کشف و ضبط شد،

وی بیان کرد:در بروجرد هم یک متخلف زیست محیطی در حاشیه تالاب بیشه دالان دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی ،در شهرستان دلفان یک نفر متخلف زیست محیطی و لاشه ی تعدادی پرنده تیهو کشف و ضبط شد.

فرمان پور افزود:همچنین در شهرستان الیگودرز یک نفر متخلف زیست محیطی همراه با یک قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف کشف شد؛در شهرستان پلدختر هم یک گروه متخلف زیست محیطی دستگیر و از آنها دو قبضه سلاح گلوله زنی و یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کشف و ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان ضمن قدردانی از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف موضوع را به نزدیک‌ترین اداره ی حفاظت محیط‌زیست یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.