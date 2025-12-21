به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: عملیات اجرایی تعمیر و مرمت پل هوره در شهرستان سامان تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علیرضا جیلان افزود: برای تعمیر و مرمت پل هوره شهرستان سامان در مدت پیمان ۱۲ ماه، ۱۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی افزود: عملیات اجرایی مرمت پل هوره در شهرستان سامان شامل جمع‌آوری و اجرای دوباره دستک جبهه شرقی پل شامل برچیدن دیوار‌های سنگی، اجرای کلاف‌کشی چوبی و اجرای مجدد دیوار‌های سنگی مطابق وضع موجود با ملات آهکی است.

جیلان تصریح کرد: انحراف مسیر آب رودخانه برای تکمیل عملیات اجرایی دهانه‌های باقی‌مانده، جمع‌آوری رسوب‌های سطحی موجود در دهانه پل و اجرای سنگ‌چینی در بستر رودخانه و دهانه‌های پل با سنگ لاشه از دیگر اقدامات مطالبق شرح عملیات مرمت پل هوره به‌شمار می‌رود.

وی یادآور شد: برای مرمت پل هوره اجرای سنگ قلوه (اور سایز) و تسطیح بستر تهیه شده با سنگ لاشه، اجرای عملیات بتن‌ریزی روی بستر تهیه شده سنگی (۳۵ مگاپاسکال) به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر، اجرای فنس فلزی در بتن با هدف تسطیح و حمل نخاله حاصل از عملیات اجرایی در دستور کار قرار دارد.