بانوان بوکسور کردستانی در دومین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور موفق به کسب دو نشان برنز شدند و نام کردستان را در میان برترین‌های ایران ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دومین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور بانوان با اعلام نفرات برتر به‌میزبانی استان تهران پایان یافت.

این رقابت‌ها طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ آذرماه در سالن بوکس شهید شیرودی تهران برگزار شد و ورزشکاران مطرح بوکس بانوان از استان‌های مختلف در اوزان گوناگون برای کسب عنوان، باهم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، تیم بوکس بانوان استان کردستان با مربیگری و سرپرستی نگار کریمی موفق شد دو نشان ارزشمند برنز را کسب کند.

در بخش اوزان انفرادی نیز، ویدا کرمی در وزن ۶۰ کیلوگرم و آرینا امیری در وزن ۷۵ کیلوگرم با ارائه عملکردی قابل توجه توانستند در جایگاه سوم کشور قرار گرفته و به نشان برنز دست پیدا کنند.