

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه بعثت کرمانشاه اعلام کرد، ابراهیم اشکش سرمربی تیم فوتبال این باشگاه با توافقی دوجانبه از بعثت جدا شد و تمرینات این تیم در ادامه فصل لیگ دسته یک زیر نظرمیلاد میداودی پیگیری خواهد شد.

پیش از شروع فصل ۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته اول فوتبال، سیاوش اکبرپور به‌عنوان سرمربی تیم بعثت انتخاب شد و پس از جدایی او، محمد نصرتی هدایت این تیم را بر عهده گرفت. نصرتی به شروع فصل نرسید و محمد میرترابی جانشین او شد. اشکش چهارمین سرمربی فصل بعثت کرمانشاه بود که نیم‌فصل لیگ یک را هم با این تیم تجربه نکرد!

بعثت با کسب ۱۹ امتیاز، در جایگاه نهم جدول لیگ دسته یک فوتبال قرار گرفته است.