مدیر کل پست خوزستان گفت: ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار مرسوله پستی در داخل استان توزیع و یا به دیگر استان‌های کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون ۹۰۰هزار مرسوله پستی در ۹ ماهه در داخل استان خوزستان توزیع و یا به دیگر استان‌های کشور ارسال شده است، اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مرسوله توسط باجه‌های پستی استان قبول و به دیگر استان‌ها ارسال شد و بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله پستی نیز در داخل استان توزیع شده است.

وی افزود: در ترافیک مرسولات پستی در بازه زمانی ۹ماهه سال جاری ۱۰۰ درصد برنامه‌ها محقق گردیده و شاهد رشد۱۳درصدی در ترافیک مرسولات قبول شده در سطح استان بوده است.

حموله تصریح کرد: تنوع خدمات، ترافیک کاری قابل توجهی را برای شبکه پستی استان ایجاد کرده و با برنامه‌ریزی منسجم، به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند و بهبود فرآیند‌های توزیع، این ترافیک به‌صورت مؤثر مدیریت شده و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یافته است.

مدیر کل پست خوزستان با تأکید بر اهمیت پست در زنجیره تأمین تجارت الکترونیک، ادامه داد: پست خوزستان به عنوان بازوی اجرایی کسب‌وکار‌های آنلاین، نقش کلیدی در تسهیل مبادلات، کاهش زمان تحویل و افزایش رضایتمندی مشتریان ایفا می‌کند و در این مسیر، تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و فروشگاه‌های اینترنتی در دستور کار قرار دارد.

وی می‌گوید: تداوم ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و مدیریت هوشمند ترافیک مرسولات، از اولویت‌های اصلی پست خوزستان است و این مجموعه با جدیت در مسیر تقویت سهم استان در اقتصاد دیجیتال کشور حرکت می‌کند.