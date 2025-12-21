پخش زنده
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان توزیع اضطراری ۵۰۰ تن نهاده دامی جو برای دامداران این منطقه با هدف جلوگیری از بروز بحران در تأمین خوراک دام تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرود سالاری گفت: بهمنظور پیشگیری از کمبود نهادههای دامی، ۵۰۰ تن جو بهصورت اضطراری از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام استان برای دامداران جنوب کرمان تأمین شد.
وی با اشاره به شرایط جوی اخیر اظهار کرد: بارندگیهای اخیر و بارش برف در برخی مناطق، بههمراه عدم امکان چرای دام در مراتع، نیاز شدید دامها به نهادههای پرانرژی را به یک چالش فوری تبدیل کرده است.
وی افزود: این اقدام سریع و هدفمند در شرایط حساس کنونی، با هدف جلوگیری از خسارات اقتصادی به دامداران و همچنین حفظ ثبات در تولیدات دامی و تأمین امنیت غذایی در بخش دامپروری انجام شده و در صورت تداوم شرایط موجود، اقدامات حمایتی بیشتری نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.