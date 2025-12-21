



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر فارس در مراسم تجلیل از داوطلبان نمونه استان فارس گفت: جمعیت هلال احمر کشور ۳ و نیم میلیون داوطلبان دارد که بیش از ۳۰۰ هزار داوطلب آن عضو جمعیت هلال احمر فارس هستند.

رشیدی افزود: استان فارس با بیش از ۳۰۰ هزار نفر داوطلب هلال احمر بیشترین عضو داوطلبان هلال احمر در ایران و در فدراسیون صلیب سرخ را داراست.

وی با بیان اینکه داوطلبان هلال احمر در شرایط بحرانی و در شرایط عادی خدمات امدادی را انجام می‌دهند افزود: خدماتی، چون پزشکی، دارو و درمان، بانک امانات تجهیزات پزشکی، نذر خدمت به صورت محرومیت زدایی، خدمات سلامت محور، آموزش و توانمند سازی، تغییرات اقلیمی و آب رسانی بخشی از خدمات این گروه است.

درویشی مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس هم در این مراسم با بیان اینکه در ۵ روز اخیر و در شرایط بارش‌های شدید در استان بیش از ۲۰۰ امدادگر به خدمات امداد و نجات مشغول بودند افزود: در این مدت، خدمات امدادی در ۳۲ شهرستان در قالب تخلیه آب در محل‌های گرفتار آبگرفتگی، امداد رسانی به عشایر، رها سازی ۲۸ خودرو در جاده‌های برف گیر استان و توزیع اقلام غذایی و زیستی توسط جمعیت هلال احمر فارس انجام گرفت.

این مراسم به منظور تجلیل از ۶۰ داوطلب نمونه جمعیت هلال احمر فارس برگزار شد و از ۲۲ نفر حاضر در مراسم تجلیل شد.