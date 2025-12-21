به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی گفت: بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در این استان برگزار می‌شود.

زهرا آب‌سوران افزود: مرحله استانی این جشنواره با حضور بیش از ۵۰ قصه‌گو از سراسر استان، روز‌های اول و دوم دی‌ماه و به میزبانی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می‌شود.

آب‌سوران اظهارکرد: این جشنواره در محل اداره‌کل کانون پرورش فکری واقع در پارک ملت، خیابان والفجر ۲ برگزار شده و قصه‌گویان طی دو روز در فضایی رقابتی و تخصصی، قصه‌های خود را روایت می‌کنند.

وی، هدف اصلی جشنواره را ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی و بازآفرینی نقش مؤثر قصه در تربیت نسل کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: قصه، زبان مشترک فرهنگ‌ها و ابزاری ماندگار برای انتقال مفاهیم انسانی، اخلاقی و هویتی است.

آب‌سوران، با تأکید بر جایگاه کودک و نوجوان به‌عنوان مخاطبان اصلی قصه‌گویی تصریح کرد: این جشنواره با تمرکز بر نیاز‌های تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، قصه‌گویی را به‌عنوان ابزاری اثرگذار در تربیت آنها مورد توجه قرار داده است.

وی، همچنین از دیگر رویکرد‌های جشنواره به ارزش‌گذاری تمامی فرم‌های هنری قصه‌گویی با محوریت روایت تک‌نفره، تقویت خلاقیت فردی قصه‌گویان و گسترش ارتباط با قصه‌گویان و نهاد‌های فرهنگی مرتبط اشاره کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر را از اهداف مهم این جشنواره دانست و گفت: کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است زمینه رشد، دیده‌شدن و حمایت از استعداد‌های قصه‌گویی را فراهم کند تا این هنر اصیل در جامعه زنده و پویا باقی بماند.

آب سوران افزود: قصه‌گویان در این مرحله از جشنواره در بخش‌های مختلف به اجرای قصه می‌پردازند و در پایان، آیین اختتامیه جشنواره با معرفی برگزیدگان برگزار می‌شود.