نشست بررسی مسائل و مشکلات شهر نوشین شهر و روستا‌های بخش نازلو با حضور شهین جهانگیری یکی از نمایندگان ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه رسیدگی به مشکلات شهر نوشین شهر و روستا‌های بخش نازلو با حضور شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، رستم زاده بخشدار نازلو، شورای اسلامی شهر نوشین شهر، شورای اسلامی بخش نازلو و دهیاران روستا‌های بخش نازلو با هدف عمرانی، خدماتی و زیر ساختی نوشین شهر و روستا‌های بخش نازلو در سالن کنفرانس شهرداری نوشین شهر برگزار شد.

در این جلسه مهم‌ترین مشکلات و مطالبات مردم نوشین شهر و روستا‌های بخش نازلو در حوزه عمرانی، خدماتی، زیر ساختی، کمبود کلاس درسی، کفایت نکردن سهمیه سوخت ادوات کشاورزی، ترمیم آسفالت جاده ها، آسفالت ریزی جاده‌های خاکی روستا‌ها و کوچه‌های نوشین شهر، بازنگری روستا‌ها و آب شرب کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری جدی مسائل و مطالبه‌های مردم نوشین شهر و روستا‌ها بخش نازلو گفت: مشکلات زیرساختی، آموزشی و خدماتی این شهر و بخش بجد پیگیری خواهد شد.

وی مطالبه گری را حق مردم دانست و گفت: همه مردم حق مطالبه‌گری دارند و مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به مطالبات مردم پاسخگو باشند

شهین جهانگیری در ادامه گفت: پیگیری و رسیدگی به مطالبات مردم از مسائل حائز اهمیت است و موجب آبادانی و پیشرفت شهر و روستا‌ها خواهد بود همچنین رضایت مردم را بدست خواهد آورد.

در این جلسه رستم زاده بخشدار نازلو گفت: خدمت به مردم را غنیمت بشماریم چرا که مسئولیت همیشه ماندگار نیست فقط کار‌های نیک به یادگار خواهد ماند که این افتخار نصیب ما شده باید به مردم خدمت کنیم چرا که مردم ولی نعمت ما مسئولان هستند احترام مردم باید نگه داشته شود و مدیران با تکریم ارباب رجوع برخورد مناسب و خوبی با مردم داشته باشند.

وی در ادامه مطالبه گری را حق مردم و پاسخگویی را وظیفه تمام مسئولان دانست و گفت: مطالبه گری باعث خواهد شد تا مسئولان برای حل مشکلات مردم تلاش و قدم‌های بیشتری بر دارند.

بخشدار نازلو تصریح کرد: مسئولان خادم مردم هستند و در هر جایگاهی باید پاسخگوی مردم و رسیدگی مشکلات آنان باشند.