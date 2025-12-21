

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرپرست پارک ملی - خشکی بوجاق کیاشهر با بیان اینکه سرشماری پاییزه قرقاول تا دهم دی‌ماه در تمامی عرصه‌های تحت مدیریت پارک ادامه دارد گفت: نتایج اولیه نشان‌دهندهٔ افزایش نسبی جمعیت این گونه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

یعقوب رخش‌بهار افزود : آمار‌های اولیه نشان می‌دهد جمعیت این پرندهٔ زیبا و شاخص ایرانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بار دیگر اهمیت اقدامات حفاظتی و مشارکت مردمی را در صیانت از میراث طبیعی کشور برجسته ساخته است.

وی گفت: این روند مثبت می‌تواند بازتابی از بهبود تدریجی شرایط زیستگاه و مؤثر بودن اقدامات کنترلی و حفاظتی اعمال‌شده باشد.

سرپرست پارک ملی - خشکی بوجاق کیاشهر با بیان اینکه قرقاول، به عنوان گونه‌ای نمادین و بومی خطهٔ سرسبز شمال، در کانون توجه و رئوس برنامه‌های اداره قرار دارد افزود: این پرنده در طول سال به‌طور پیوسته تحت پایش میدانی قرار گرفته و افزون بر آن، دو سرشماری رسمی در فصول بهار و پاییز برای آن انجام می‌شود.

رخش‌بهار با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در حفظ میراث طبیعی خاطرنشان کرد: ما باور داریم که حفاظت موفق نیازمند عزمی جمعی است. جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و تمامی دوستداران طبیعت می‌توانند با همراهی، مشارکت فعال در عرصه‌های طبیعی و گزارش‌دهی به‌موقع تخلفات، همچون نگهبانانی دلسوز در حراست از این سرمایه‌های ملی نقش‌آفرینی کنند. آیندهٔ قرقاول و دیگر گونه‌ها در گرو همدلی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری همگانی است.