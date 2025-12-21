به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پویش «حال خوب کنگره قرآنی» با هدف توجه به ابعاد تربیتی، معنوی و هویتی فعالیت‌های قرآنی و ایجاد فضایی برای بیان تجربه‌ها و احساسات شرکت‌کنندگان از حضور در کنگره سراسری قرآن کریم طراحی و اجرا شد. در این پویش، شرکت‌کنندگان به روایت حس‌وحال معنوی، تجربه‌های شخصی و تأثیرات حضور در فضای قرآنی این رویداد ملی پرداختند.

دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) با بهره‌گیری از توانمندی‌های فکری، قدرت تحلیل، بیان خلاقانه و نگاه عمیق خود به مفاهیم قرآنی، حضوری فعال و اثرگذار در این پویش داشتند و روایت‌هایی تأثیرگذار و الهام‌بخش ارائه کردند که مورد توجه داوران قرار گرفت.

در پایان این پویش کشوری، محمدطا‌ها شکوهمند و محمدعلی ابوترابی از پایه هشتم دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی ۱ اهواز و مهدی اسماعیل‌پور از پایه یازدهم دبیرستان استعداد‌های درخشان شیخ انصاری دزفول، در کنار ۲۷ برگزیده دیگر از سراسر کشور، به‌عنوان برگزیدگان کشوری پویش «حال خوب کنگره قرآنی» معرفی شدند.

این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی، فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان سمپادی استان خوزستان است؛ دانش‌آموزانی که علاوه بر درخشش در عرصه‌های علمی، در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی نیز حضوری مؤثر و جریان‌ساز دارند و می‌توانند در سطوح ملی نقش‌آفرینی کنند.

پویش «حال خوب کنگره قرآنی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های مکمل و تربیت‌محور کنگره سراسری قرآن کریم، گامی مهم در جهت تعمیق انس نوجوانان با قرآن کریم، تقویت نشاط معنوی و ایجاد بستری برای بروز توانمندی‌های فکری و فرهنگی دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان استعداد‌های درخشان، به شمار می‌رود.