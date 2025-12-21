در آستانه شب یلدا، خیران نیک‌اندیش بهادران با همکاری مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها، ۶۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته هفت میلیون تومان را میان خانواده‌های نیازمند توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌های بهادران گفت: در آستانه شب یلدا، خیران نیک‌اندیش بهادران با همکاری مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها، ۶۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته هفت میلیون تومان را میان خانواده‌های نیازمند توزیع کردند.

کاظم زاده افزود: این بسته‌های معیشتی شامل اقلام ضروری خوراکی و کالا‌های مورد نیاز خانوار بوده و با مشارکت خیران منطقه تهیه و میان خانواده‌های تحت پوشش توزیع شده است.

کاظم زاده گفت: مؤسسه آبشار عاطفه‌ها همواره تلاش کرده است با اجرای برنامه‌های حمایتی مستمر، در کنار اقشار آسیب‌پذیر جامعه حضور داشته باشد و این اقدام نیز بخشی از همین رویکرد انسان‌دوستانه است.