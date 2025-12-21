پخش زنده
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: حذف حجم مبنا بازار سرمایه را منظمتر، شفافتر و همگونتر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی شیرازی با توضیح درباره دلایل حذف حجممبنا بیان کرد: قاعدتاً حجممبنا مولفهای بود که در هیچ جای دیگر دنیا سراغ نداشتیم. این موضوع باعث ناهمگونی بازار میشد؛ نمادهایی که حجممبنایشان پر نمیشد، قیمتهاشان در محدودهای باقی میماند در حالی که بقیه بازار رشد یا افت میکرد و از شفافیت بازار کاسته میشد و هم نظم بازار به هم میخورد. به این واسطه، شاخص در برخی از روزها بازگوی واقعیت بازار نبود.
مدیر عامل فرابورس ایران افزود: با توجه به این مسائل، تصمیم به حذف حجممبنا گرفته شد تا بازار منظمتر، شفافتر و همگونتر رشد کند و نوسانات خود را نیز داشته باشد.
شیرازی در ادامه عرضههای اولیه را از جمله برنامههای فرابورس تا پایان سال ذکر کرد و توضیح داد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده، قرار است هر هفته یک عرضه اولیه داشته باشیم، بنابراین پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۳ شرکت در فرابورس عرضه اولیه شود.