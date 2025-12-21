پخش زنده
امروز: -
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در گفتوگویی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه میان دو کشور را بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: در این گفتوگو طرفین ضمن مرور همکاریها در بخشهای مختلف، دیدگاههای خود را درباره تحولات منطقهای تبادل کردند.
وزرای امور خارجه پاکستان و ایران همچنین بر عزم مشترک خود برای تقویت هر چه بیشتر همکاریها در حوزههای تجارت، اتصال و ارتباطات منطقهای و گسترش تعاملات مردمی و همکاری نزدیک دو کشور در راستای صلح و توسعه پایدار در منطقه تاکید کردند.