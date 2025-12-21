تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، اتصال و ارتباطات منطقه‌ای

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در این گفت‌و‌گو طرفین ضمن مرور همکاری‌ها در بخش‌های مختلف، دیدگاه‌های خود را درباره تحولات منطقه‌ای تبادل کردند.

وزرای امور خارجه پاکستان و ایران همچنین بر عزم مشترک خود برای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، اتصال و ارتباطات منطقه‌ای و گسترش تعاملات مردمی و همکاری نزدیک دو کشور در راستای صلح و توسعه پایدار در منطقه تاکید کردند.