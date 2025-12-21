رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از فضاسازی مناسبتی و نصب المان‌های شب یلدا در میدان انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مصطفی جعفری گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا و برای ارتقای کیفیت محیطی و هویت‌بخشی به فضا‌های شهری، مجموعه‌ای از المان‌های مناسبتی با الهام از مؤلفه‌های فرهنگی و میراث ناملموس این آئین، در محدوده میدان انقلاب شهرکرد نصب شد.

وی افزود: این اقدام در چارچوب رویکرد «بهبود منظر شهری» و با هدف ارتقای خوانایی بصری، ایجاد حس سرزندگی و تقویت سرمایه اجتماعی شهروندان انجام گرفته است. همچنین، فضاسازی مذکور در راستای ایجاد محیطی متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و بازتولید آئین‌های بومی در عرصه عمومی شهر اجرا شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد تأکید کرد: این سازمان با اتخاذ راهبرد توسعه فرهنگ شهروندی و سیاستگذاری در حوزه مناسبت‌های ملی ـ مذهبی، تلاش می‌کند با مداخله‌های نرم شهری و رویدادمحور، ضمن پاسداشت آئین‌های محلی و ملی، سهم قابل‌توجهی در ارتقای نشاط شهری، افزایش رضایت‌مندی اجتماعی و تقویت حس تعلق به فضا‌های عمومی ایفا کند.