یک تولیدکننده دستگاه‌های تولید کارتن و بسته بندی گفت: دستگاه دایکات پینگ پونگی یکی از دستگاه‌های کلیدی در صنعت کارتن‌سازی است که به طور کامل در داخل کشور طراحی و تولید می‌شود.

مهدی کمری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود:سالانه حدود ۱۲۰ دستگاه برای تولیدات متنوع در صنعت بسته بندی تولید می‌کنیم و تمامی قطعات آن را بومی‌سازی کرده‌ایم.

تولیدکننده انواع دستگاه‌های دایکات پینگ پونگی درباره مزیت دستگاه نسبت به نمونه‌های خارجی افزود:این دستگاه با نمونه‌های خارجی اختلاف قیمتی بسیار کمی دارد و در سبک و سیاق تولید آن، مشابهی ندارد.

کمری در پاسخ به سوالی درباره صادرات گفت: تاکنون صادراتی انجام نشده، اما درخواست‌های زیادی برای همکاری با شرکت‌های خارجی دریافت کرده‌ایم که پس از بررسی بتوانیم صادرات را کلید بزنیم.

این تولیدکننده در خصوص وضعیت کلی تولید ماشین‌آلات در صنعت بسته بندی اظهار داشت: اگر شرایط تأمین قطعات به ویژه در بخش برق بهتر شود، تولید دستگاه‌ها به شکل قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.

به گفته کمری این دستگاه بیشتر در صنعت بسته‌بندی و جعبه‌سازی کاربرد دارد و برای صنایعی که نیاز به جابجایی و انتقال کالا دارند، نقش اساسی در تسهیل فرآیند بسته‌بندی ایفا می‌کند.