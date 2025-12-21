به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری مرکزی از ابلاغ رسمی ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی و الزامات مربوط به مدیریت مصرف انرژی در بازه زمانی اول دی تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این تصمیمات بر اساس بخشنامه‌های وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و مصوبات کارگروه ملی انرژی گرفته شده است.

علی میرزایی افزود: بر اساس ابلاغیه جدید، ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ عصر تعیین شده و این برنامه در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز کشور اجرا می‌شود.

واحد‌های عملیاتی و خدماتی حوزه‌های آموزشی، درمانی و امدادی که به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مطابق دستورالعمل‌های خود فعالیت خواهند داشت.

استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی بیش از حد نیاز ممنوع بوده و کارکنان موظف‌اند هم‌زمان با پایان ساعت کاری، وسایل گرمایشی، سرمایشی و روشنایی را خاموش کنند.

ضرورت دارد همه شهرداری‌های استان با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به بهره‌گیری حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری منطبق با ساعات جدید فعالیت در کشور اقدام نمایند.