به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز پایانی آذر ماه میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد در رینگ داخلی بود، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه هزار و ۱۲ تن MTBE شرکت پتروشیمی بندرامام، هزار تن روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران زغال‌سنگ و ۳۰ هزار متر مکعب نفت سفید شرکت پالایش نفت تبریز اشاره کرد.

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۰ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال در روز شنبه بیست و نهم آذر رسید.

گفتنی است، مجموع ارزش ریالی ثبت شده در بازار‌های مالی بورس انرژی به ۴ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال طی آخرین شنبه آذر رسید.