بورس انرژی یکشنبه ۳۰ آذر میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ داخلی بازار فیزیکی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز پایانی آذر ماه میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد در رینگ داخلی بود، از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه هزار و ۱۲ تن MTBE شرکت پتروشیمی بندرامام، هزار تن روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران زغالسنگ و ۳۰ هزار متر مکعب نفت سفید شرکت پالایش نفت تبریز اشاره کرد.
مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۰ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال در روز شنبه بیست و نهم آذر رسید.
گفتنی است، مجموع ارزش ریالی ثبت شده در بازارهای مالی بورس انرژی به ۴ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال طی آخرین شنبه آذر رسید.