دبیر ستاد انتخابات گیلان با تشریح شرایط قانونی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از متقاضیان خواست نام نویسی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دبیر ستاد انتخابات گیلان، با اشاره به ماده ۳۷ قانون شوراهای اسلامی کشور و بندهای آن در خصوص شرایط عمومی داوطلبان، گفت: داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید با داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و حداقل ۲۵ سال تمام سن، به اسلام، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و همچنین داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم از خدمت، برای مردان و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر از دیگر شروط قانونی نام نویسی داوطلبان است.
محمدرضا محسنی با تأکید بر بند (ز) ماده ۳۷ قانون در خصوص شرایط مدارک تحصیلی داوطلبان شهر و روستا، افزود: داشتن حداقل مدرک فوقدیپلم یا معادل آن برای شوراهای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت و حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شوراهای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت الزامی است.
وی با تاکید بر اینکه داشتن سواد خواندن و نوشتن برای شوراهای اسلامی روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و مدرک دیپلم برای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار کفایت میکند، گفت: با توجه به تبصره بند (ز) ذیل ماده ۳۷ قانون، افرادی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را داشته باشند، به شرط نامزدی در همان حوزه انتخابیه، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
دبیر ستاد انتخابات گیلان با تأکید بر لزوم سکونت منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه، گفت: اعضای شورای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و اعضای شورای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا به خارج از محدوده تعیینشده موجب سلب عضویت خواهد شد و حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده مقرر، ۴ روز در هفته است.
محمدرضا محسنی با اشاره به مدارک مورد نیاز داوطلبان، افزود: اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی معتبر مبنی بر نداشتن سوءپیشینه کیفری، عکس پرسنلی و تکمیل فرمهای ثبتنام از جمله مدارک الزامی برای داوطلبان است و افرادی که در مشاغل دولتی و یا سمتهای مشمول قانون ماده ۴۱ فعالیت دارند، باید مدارک مربوط به استعفای رسمی و پذیرفته شده خود را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه نام نویسی داوطلبان به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام میشود، گفت: داوطلبان میتوانند در مهلت تعیینشده با مراجعه به درگاه رسمی وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir، فرم ثبتنام را تکمیل و به همراه مدارک و مستندات بارگذاری کنند که پس از پایان مهلت نام نویسی و بررسی مدارک داوطلبان از سوی هیئتهای اجرایی و نظارتی، نتایج بررسی صلاحیتها در زمان مقرر اعلام خواهد شد.
محسنی در پایان با اشاره به مهلت نام نویسی از ۲۱ تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴، از داوطلبان خواست نام نویسی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و بارگذاری مدارک را با دقت انجام دهند تا روند بررسی صلاحیتها با مشکلی مواجه نشود.