به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:

روسیون ۰ - ۱ مون پولیه

لیون دوشر ۱ - ۲ تولوز

گرنوبل ۱ - ۱ نانسی لوریان (در ضربات پنالتی ۳ - ۵ به سود نانسی)

لاکروا ۰ - ۴ رمس

لانس ۳ - ۱ انتنت

بیشایم ۰ - ۳ متس

المپیک مارکیز ۱ -۳ تروآ

لوسیتانوس ۰ - ۱ لیل

رون اتپ ۰ - ۳ اف ث پاری

پرینی ۱ - ۲ لومان

لز اربیه ۰ - ۰ آنژه

آورانشه ۱ - ۱ برست (در ضربات پنالتی ۵ - ۴ به سود آورانشه)

گنگان ۰ - ۱ لاوال

لوگوسیه ۰ - ۷ لوریان

پونتیوی ۰ - ۱ باستیا

وندی فونتنه ۰ - ۴ پاری سن ژرمن (گل‌ها: دزیره دو در دقیقه ۲۵، عثمان دمبله ۳۴ - پنالتی و گونسالو راموس ۵۳ و ۵۸)

- تیم‌های ایستره، شانتیلی، سوشو مونت بلیارد و بیو نیز به دور یک شانزدهم نهایی راه یافتند.