دور دوم فوتبال جام حذفی فرانسه موسوم به کوپ دو فرانس ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:
روسیون ۰ - ۱ مون پولیه
لیون دوشر ۱ - ۲ تولوز
گرنوبل ۱ - ۱ نانسی لوریان (در ضربات پنالتی ۳ - ۵ به سود نانسی)
لاکروا ۰ - ۴ رمس
لانس ۳ - ۱ انتنت
بیشایم ۰ - ۳ متس
المپیک مارکیز ۱ -۳ تروآ
لوسیتانوس ۰ - ۱ لیل
رون اتپ ۰ - ۳ اف ث پاری
پرینی ۱ - ۲ لومان
لز اربیه ۰ - ۰ آنژه
آورانشه ۱ - ۱ برست (در ضربات پنالتی ۵ - ۴ به سود آورانشه)
گنگان ۰ - ۱ لاوال
لوگوسیه ۰ - ۷ لوریان
پونتیوی ۰ - ۱ باستیا
وندی فونتنه ۰ - ۴ پاری سن ژرمن (گلها: دزیره دو در دقیقه ۲۵، عثمان دمبله ۳۴ - پنالتی و گونسالو راموس ۵۳ و ۵۸)
- تیمهای ایستره، شانتیلی، سوشو مونت بلیارد و بیو نیز به دور یک شانزدهم نهایی راه یافتند.