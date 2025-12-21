خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از ساتبا بهرام محمد،فعال حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی باعث شد تا با کاهش خاموشی‌ها در تابستان برای واحد‌های تولیدی این گروه و تداوم تولید در عمل باعث افزایش تولید و سود دهی این کارخانه شده است.

محمد با اشاره به عدم النفع صنایع از خاموشی و رهایی این گروه از این مشکل با احداث نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد: همچنین سرمایه گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی باعث شد تا جرایم ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز روی قبوض برق کارخانه‌ها اعمال نشود. بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می‌رسد و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.

این فعال حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: برای رفع جرایم ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که روی قبوض برق کارخانه‌ها اعمال می‌شد، اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی سقفی کردیم. تاکنون در ۱۴ کارخانه، ۱۸.۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی با پروانه تهاتر صنعت نصب شده و از اواسط سال ۱۴۰۳ تمامی جرایم ماده ۱۶ از قبوض این کارخانه‌ها حذف شد.

مدیر دپارتمان انرژی این گروه صنعتی فعال در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اشاره به اینکه این گروه از سال ۱۴۰۲، با توجه به وضعیت برق کشور و درک درست هیئت‌مدیره نسبت به ناترازی و نیاز مبرم کارخانه‌ها به برق پایدار، وارد حوزه تجدیدپذیر‌ها شده است، ادامه داد: با توجه به افزایش ناترازی برق در سال ۱۴۰۳، هیئت‌مدیره تصمیم گرفت کل پروژه‌ها را به سمت انرژی خورشیدی سوق دهد و بر همین اساس هدف‌گذاری ۷۲۷۰ مگاوات در گروه صنعتی کاوه انجام شد؛ تاکنون ۳۳۶۹ مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی اخذ شده و ۱۶۲۰ مگاوات نیز مجوز نصب نیروگاه بادی دریافت کرده‌ایم.