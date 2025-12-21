پخش زنده
امروز: -
در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یکی از روستاهای شهرستان اصلاندوز ، سه نفر به مرکز خدمات جامع سلامت اصلاندوز انتفال یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اعضای این خانواده سه نفره دیشب در منزل مسکونی خود واقع در یکی از روستاهای شهرستان اصلاندوز در پی گازگرفتگی ناشی از استنشاق مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.
بر اساس این گزارش، اعضای این خانواده که توسط همسایه خود به مرکز خدمات جامع سلامت اصلاندوز منتقل شده بودند، پس از انجام اقدامات درمانی توسط پزشک و پرستار مرکز با حال عمومی مساعد مرخص شدند.
مرکز عملیات و هدایت بحران فوریتهای پزشکی استان اردبیل نسبت به استفاده اصولی از وسایل گرمایشی در منازل در پی برودت هوا هشدار داد و اعلام کرد: کمدقتی در استفاده از وسایل گرمایشی در اماکن سربسته و منازل مسکونی، به دلیل عدم رعایت هشدارهای ایمنی و سهلانگاری موجب رخ دادن حوادث ناگواری میشود.
بنا به اعلام این مرکز، جهت جلوگیری از بروز هر نوع حادثه ناگوار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، شهروندان باید قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی مثل بخاری، از متصل بودن صحیح دودکش بخاری به بدنه بخاری و محل خروج گاز از ساختمان اطمینان حاصل کنند.
اردبیل از استانهای سردسیر کشور است، رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی همزمان با کاهش دمای هوا سالانه موجب مسمومیت و یا فوت تعدادی از اهالی استان اردبیل میشود.