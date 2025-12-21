رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان اعلام کرد آسفالت معابر مهم‌ترین مطالبه شهروندان است و بیشترین رشد اعتبارات شهرداری به این بخش اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حسین چناریان یکشنبه ۳۰ آذر در نشست خبری با تشریح عملکرد مالی شهرداری در دوره ششم شورا اظهار کرد: منابع و درآمد‌های پایدار، رکن اصلی توسعه شهری و مبنای همه خدماتی است که شهرداری‌ها به مردم ارائه می‌کنند.

به گفته وی، شورای شهر به‌عنوان تنها مرجع تصویب و نظارت بر منابع مالی شهرداری، نقشی تعیین‌کننده در مسیر تحول، پیشرفت و افزایش رضایتمندی عمومی دارد.

چناریان تأکید کرد: شهرداری‌ها برخلاف بسیاری از دستگاه‌ها، باید بخش عمده منابع خود را تأمین کنند و همین موضوع، اهمیت مدیریت درآمد و هزینه را دوچندان می‌کند.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان گفت: مردم در شرایط خاصی قرار دارند و امروز هیچ اولویتی مهم‌تر از جلب رضایت آنها نیست.

وی یادآور شد: دوره ششم شورای شهر در سال ۱۴۰۰ کار خود را با بودجه‌ای حدود ۱۳۳۰ میلیارد تومان آغاز کرد، اما این رقم در سال جاری به ۱۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۹۰۰ درصد.

به گفته چناریان، در سال‌های گذشته به‌طور میانگین حدود ۹۵ درصد بودجه‌های مصوب محقق شده و از بودجه امسال نیز تاکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته است.

چناریان وسعت شهر کرمان را حدود ۱۳ هزار هکتار و جمعیت رسمی آن را ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: جمعیتی که از خدمات شهری استفاده می‌کند، در برخی فصول سال به حدود یک میلیون نفر می‌رسد. علاوه بر آن، حاشیه‌نشینانی وجود دارند که جزء جمعیت رسمی محسوب نمی‌شوند، اما از خدمات شهری بهره‌مندند.

به گفته وی، همین عوامل باعث شده هزینه نگهداشت شهر کرمان بالا باشد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر، آسفالت معابر را اولین مطالبه مردم کرمان دانست و گفت: رشد بودجه در این حوزه حتی بیش از رشد کلی بودجه بوده است. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیز به‌عنوان اولویت بعدی شورای شهر بوده است.

وی همچنین از برگزاری بیش از ۶۰ جلسه محله‌محور خبر داد و گفت: این جلسات با هدف شناسایی مطالبات و اولویت‌های شهروندان برگزار شده و بخشی از این مطالبات به‌طور مستقیم در برنامه‌ها و بودجه سالانه شهرداری لحاظ شده است.

چناریان تأکید کرد: توسعه شهری تنها به منابع مالی محدود نمی‌شود و عواملی مانند نیروی انسانی، برنامه‌ریزی، همکاری بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های شهری نیز نقش مهمی در بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان ایفا می‌کنند؛ با این حال، بدون منابع پایدار، هیچ‌کدام از این اهداف محقق نخواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد مالی شهرداری کرمان گفت: در این دوره استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی جدی‌تر شده و علاوه بر منابع سنتی، از ابزار‌هایی مانند تسهیلات بانکی و مشارکت با سرمایه‌گذاران بهره گرفته‌ایم؛ به‌طوری‌که امسال حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته و ارزش توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

چناریان این روند را نشانه جسارت مدیریت شهری در پذیرش ریسک‌های منطقی برای توسعه دانست و افزود: در کنار این اقدامات، نظارت مالی نیز تقویت شده و شورای ششم همه گزارش‌های معوق حسابرسی دوره‌های گذشته را تکمیل کرده و اکنون حتی جلوتر از زمان‌بندی قانونی در حال حسابرسی سالانه است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان همچنین از پیگیری دریافت عوارض زیست‌محیطی از صنایع آلاینده و معادن اطراف شهر خبر داد و با اشاره به جایگاه معنوی و ملی مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی، آن را ظرفیتی مهم برای رونق گردشگری زیارتی دانست و گفت: شورای شهر و شهرداری پیگیر اختصاص ردیف‌هایی در بودجه ملی برای پوشش هزینه‌های خدمات‌رسانی در مناسبت‌ها و ایام پرزائر هستند.